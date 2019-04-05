Yılmaz, “Gezerek okuyun”

Ayhan Nuri Yılmaz, eski medeniyet havzaları olarak anılan Mısır, Mezopotamya, Hint ve Çin'in Türkler olmadan eksik kalacağını örneklerle anlattı, gençlere gezerek okuyun tavsiyesinde bulundu.

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Öğrenci Topluluğu (SİSOG) "Dünyada Türk Algısı ve Türk Etkisi" başlıklı konferans düzenledi. Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte; Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Kurucu Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Nuri Yılmaz sunum gerçekleştirdi.

Kısa bir süre önce Yeni Zelanda da camiye gerçekleştirilen saldırıya değinerek sunumuna başlayan Dr. Yılmaz, bu çirkin saldırının arka plan şifreleri üzerine açıklamalarda bulundu. Saldırıda kullanılan silahın üzerindeki isimlerin hemen hemen tamamının Türk tarihi ile ilgili olmasının tesadüf olmadığını dile getiren öğretim üyesi, dünyadaki Türk algısının sandığımızdan daha yüksek seviyede olduğunu ifade etti. Tarihteki olaylardan yola çıkıldığında Türklerin Dünya üzerinde oluşturouğu etkinin halen devam ettiğini söyleyen Ayhan Nuri Yılmaz, bu durumun Türk gençlerine bilme ve uyanık olma sorumluluğu yüklediğini vurguladı.

Türk Etki Sahası adlı konferansları yaklaşık 2 senedir ülkemizin çeşitli yerlerinde verdiğini söyleyen Yılmaz, bu işi Türk milletine ve Türkiye'ye bir borç olarak gördüğünü dile getirdi. Türk etki sahasının diğer devletlerle kıyaslandığında yeryüzünün pek çok yerini kapsadığını katılımcılarla paylaşan Yılmaz, eski medeniyet havzaları olarak anılan Mısır, Mezopotamya, Hint ve Çin'in Türkler olmadan eksik kalacağını örneklerle anlattı. Bu etki sahası içerisinde hem Türkçenin sözel diliyle hem de Türkiye'nin gönül diliyle sıcak bağlar kuracağımız insanların olduğunu vurgulayan Dr. Ayhan Nuri Yılmaz, bu durumun tarihin bize bir hediyesi olduğunu söyleyerek, gençlere daha çok okumayı, gezmeyi ve gezerek okumayı tavsiye etti.

Dünyanın merkezinde yer alan bir ülkede yaşamanın sadece bir gurur kaynağı olması gerektiğini söyleyen İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Nuri Yılmaz, gençlerde motivasyon düşüklüğü olduğunu, özgüven artışının onları daha başarılı ve girişimci yapacağına inandığını ifade etti. Yaklaşık 3 saat süren etkinliğin sonunda bu konferansların devam edeceği müjdesini veren Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Nuri Yılmaz'a, topluluk tarafından kendisi için hazırlanmış olan teşekkür plaketi takdim edildi.