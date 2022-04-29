YKS öncesi üniversiteyi gezdiler

YKS sınavına girecek olan Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi öğrencileri, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni ziyaret ederek, bilgiler aldı.

Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi öğrencileri, YKS öncesinde Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni ziyaret ederek Fakülte hakkında detaylı bilgiler edindi. Nitelikli eğitimi, donanımlı akademik kadrosu ve 30 yılı aşkın tecrübesiyle tercih edilen tıp fakültelerinin başında gelen Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, üniversite adayı öğrencilerden ilgi görmeye devam ediyor. Öğrenciler anatomi, histoloji ve mesleki beceri laboratuvarlarında verilen eğitimi deneyimledi. Fakültenin; eğitim öğretim faaliyetleri, laboratuvar imkanları, kampüs yaşamı, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikleri başta olmak üzere birçok konunda merak ettikleri soruların cevaplarına ulaşan konuk öğrenciler, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı Düzce Üniversitesi yetkililerine teşekkür etti.