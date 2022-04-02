Yoğun çalışmalardan ötürü teşekkür belgesi verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Halk Kütüphanesi'nin tanıtımı ve öğrencilerin ağırlanması için yoğun çalışmalar gerçekleştiren Kütüphane Müdür Yardımcısı Hilay Ay'a, Kütüphane Müdürü Gizem Duygu Kurtoğlu tarafından teşekkür belgesi verildi.

Düzce'de kütüphanenin sevdirilmesi için çalışmalar gerçekleştiren Hilay Ay'a, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Gizem Duygu Kurtoğlu tarafından teşekkür belgesi verildi. Daha önce kütüphanede başlatılan ‘Kütüphanede Buluşalım' etkinliklerinde öğrencilere kitapları ve kütüphaneyi sevdiren çalışmalar yapan, il genelinde kitapların çocuklara ulaştırılması ve kütüphaneciliğin yaygınlaştırılması için yoğun çaba harcayan Kütüphane Müdür yardımcısı Hilay Ay'a, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Gizem Duygu Kurtoğlu tarafından teşekkür belgesi verildi.