Yoğun kar nedeniyle devrilen ağacı keserek kaldırdı

Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle D-655 Karayolu'na ağaç devrildi. Ekiplerin yoğun çalışması ile ağaç kısa sürede karayolundan kaldırıldı.

D-655 Düzce- Akçakoca Karayolunda meydana gelen olayda, Düzce'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle karayolunun Tepeköy mevkiinde bir ağaç yola devrildi. Ulaşımı olumsuz etkileyen ağacı yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine trafik ekipleri ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması ile ağaç kısa sürede yoldan kaldırılarak D-655 Karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Yetkililer olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyararak, sürücülerin trafik kurallarına uymaları çağrısı yaptılar.