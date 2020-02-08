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Yoğun kar ve soğuk gazete dağıtımını durduramadı

Düzce bölgesinde kış mevsimiyle birlikte yoğun kar yağışı ve şiddetli soğuklar, gazete dağıtımını engelleyemedi.


Türkiye Gazetesi'nin her gün okuyucularına ulaşmasında büyük emeği olan dağıtıcılar, yer yer yüksekliği 10 santimi geçen kara rağmen gazete dağıtımını gerçekleştirdiler. Kar ve eksi 2 dereceyi bulan soğuk havaya rağmen gazeteyi abonelere ulaştıran dağıtıcılar, “Kar ve soğuk şartlarımızı güçleştirse de, gazeteyi abonelerimize ulaştırdık. Okuyucuların bilgi alma ve olayları öğrenme hakkı adına kendilerine gazete ulaştırdığımız için mutluyuz” dediler.

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