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Yoğun kar yağışı D-655 karayolunda etkili oluyor

Zonguldak D-655 karayolu Boğaziçi mevkiinde yoğun kar yağışı nedeni ile araçlar trafikte güçlükle ilerliyor.

Yolda kalan araçlar ise bölgede bulunan vatandaşların yardımı ile yol dışı yapıldı.



Ülke genelinde bir çok kentte etkili olan kar yağışı Düzce'nin Boğaziçi mevkisinde de etkili oluyor. Düzce-Zonguldak D-655 karayolu da yoğun kar yağışının etkisi altında kaldı. Güzergah üzerinde seyir halinde olan araçlar yoğun kar yağışı nedeni ile ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar bölgede bulunan vatandaşların yardımı ile yol dışı yapılırken, Karayolları Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, her iki şeridin trafiğe açık hale gelmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

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