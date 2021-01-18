İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yoğun kar yağışı hayatı felç etti

Düzce’de akşam saatlerinden bu yana devam eden kar yağışı sebebiyle, toplam 232 köy yolu ulaşıma kapandı.

Düzce'de akşam saatlerinden bu yana devam eden kar yağışı sebebiyle, toplam 232 köy yolu ulaşıma kapandı. Yoğun çalışmalar kapsamında 137 köyün yolları açılırken, 95 köy için ise çalışmalar sürüyor.


İl genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımı da olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar yağışından dolayı il genelindeki 232 köye ulaşım kapandı. Özel idare ekipleri tarafından yapılan karla mücadele çalışmaları ile kapalı köy yollarından 137'si açıldı. Merkezde 5, Cumayeri'de 11, Çilimli'de40, Gölyaka'da 3, Akçakoca'da 10, Gümüşova'da 7, Kaynaşlı'da 20 ve Yığılca'da da 35 köy yolu kapanırken, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için ekipler yoğun çaba harcıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.