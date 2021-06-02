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Yoğun yağışa rağmen temizlik durmadı

Düzce’de son iki gündür etkili olan sağanak yağışa rağmen Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri boş durmayarak sokak ve caddelerde temizlik yaptı.

Düzce'de son iki gündür etkili olan sağanak yağışa rağmen Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri boş durmayarak sokak ve caddelerde temizlik yaptı.


Düzce'de son günlerde etkili olan sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Bu kapsamsa etkili olan sağanak yağışa rağmen sokaklarda çöp sıkıntısı yaşanmaması adına Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak ve caddelerde çöp toplamaya devam ediyor. Ekipler yağmur ile birlikte oluşan çöpleri süpürürken, konteynerleri de boşaltıyor. Sokak aralarının temiz gözükmesi için var gücü ile çalışan ekipleri yağmur bile durduramıyor.

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