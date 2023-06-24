Yoğunluğu çekmek isterken önünde kaza oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bayram yoğunluğu sebebi ile oluşan trafiği çekerek sosyal medyaya yüklemek isteyen vatandaşın önünde kaza meydana geldi.

Kurban Bayramı sebebi ile memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar TEM otoyolu ile D-100 karayolunu kullanmaya başladı. Yoğunluğun oluşması ile araçlar güzergah üzerinde yavaş yavaş ilerlerken, bu yoğunluğu sosyal medyasında paylaşmak isteyen bir vatandaşın önünde trafik kazası meydana geldi. Bolu Dağı'nda araçların yoğunluğunu çeken vatandaş, köy yolundan ana yola giren araçların trafiği daha da sıkıştırdığını çekmek isterken önünde kaza meydana geldi. Kaza maddi hasar ile sonuçlandı.