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YÖK Başkanından atama belgesini aldı

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Nigar Demircan Çakar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığındaki yeni atanan rektörlerle yapılan toplantıya katıldı. Toplantıda YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından Dr. Nigar Demircan Çakar'a rektörlük atama belgesi takdim edildi.


YÖK Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda yeni atanan rektörler, Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ile bir araya geldi. Toplantıda üniversitelerin genel durumları, eğitim-öğretim faaliyetleri, hedefleri ve projeleri gibi birçok konu başlığında değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Düzce Üniversitesi'nin 2019-2023 dönemi Rektörü olarak tekrar atanan Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a rektörlük atama belgesi YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından takdim edildi.

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