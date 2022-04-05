İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yok böyle hırsızlık

DÜZCE (İHA) – Düzce’de vatandaşların kaldırıma araçlarını park etmesini engellemek amacıyla konulan demir duba, bir şüpheli tarafından çalındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de vatandaşların kaldırıma araçlarını park etmesini engellemek amacıyla konulan demir duba, bir şüpheli tarafından çalındı. O anlar Düzce Belediyesi'nin sosyal medya hesabından, "Bir anda hokkabaz sandık. Geri getirmeyince çaldığını anladık" notuyla paylaşıldı.


Edinilen bilgiye göre, Düzce Belediyesi ekipleri Akçakoca Caddesi'ndeki demir dubanın yerinde olmadığını fark etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, dubanın çalındığını gördü. Görüntülerde, şüphelinin hurda aracının arkasından çıkardığı siyah poşetle dubanın üzerini örttüğü, ardından dubayı da alarak uzaklaştığı görülüyor.


Hırsızlık anları Düzce Belediyesi'nin sosyal medya hesabından, "Bir anda hokkabaz sandık. Geri getirmeyince çaldığını anladık" notuyla paylaşıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.