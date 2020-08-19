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Yol çizgi çalışması başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yol çizgi çalışmasını başlattı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yol çizgi çalışmasını başlattı.


Düzce Belediyesi araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Memur-Sen Bulvarı olarak bilinen Hürriyet Caddesi'nde daha önce bisiklet yolunda yenileme yapan Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yol üzerinde de çizgi çalışmasını başlattı. Trafik güvenliğini arttırmak ve daha emniyetli ulaşım için yol çizgisi çalışmalarını hızlandıran ekipler, çalışmaları tamamlayarak vatandaşların kullanımına sunacak.

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