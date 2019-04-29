Yol ortasında duran köpeğin üzerinden minibüs geçti

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Beyköy beldesi Organize Sanayi Bölgesinde yol ortasında yatan köpeğin üzerinden minibüs geçti. Yaralı köpeği vatandaşlar kurtarmak için çaba sarf ettiler ancak başarılı olamadılar.

Düzce'nin Beyköy beldesinde bulunan birinci Organize Sanayi Bölgesi içerisinde servis yapan bir minibüs, yol ortasında bulunan köpeğin üzerinden geçti. Sürücü durmadan yoluna devam ederken işçiler tarafından fark edilen yaralı köpek hemen bir kutuya konularak tedavi edilmek için veterinere götürülmek istendi. Ancak köpek veterinere götürülemeden yolda öldü. Köpeğin yaralı halini cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşlar duruma tepki gösterirken, minibüsün köpeği ezme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.