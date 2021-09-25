İhlas Haber Ajansı

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Yol ve kaldırım onarım işlemleri tamamlanıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezi ve muhtelif mahallelerde sorun oluşturan yol ve kaldırım onarım işlemleri tamamlanma aşamasına geldi.


Düzce'de hava şartlarının alt yapı çalışmalarında olumsuz seyretmesine rağmen Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. Sonbahar ve Kış ayları öncesinde vatandaşların sorun yaşayabileceği mahalle ve sokaklarda ekipler kaldırım ve yol onarım faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca, açılan yollarda da dolgu çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, Kasım aylarında tüm noktalarda çalışmaları tamamlamayı hedefliyor.

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