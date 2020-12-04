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Yol yapım öncesi bordür döşeme tamam

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde saha çalışmaları belediye tarafından aralıksız devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde saha çalışmaları belediye tarafından aralıksız devam ediyor. Yol yapılacak sokaklarda öncelikle bordür taş döşeme çalışmaları tamamlandı.


Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde saha çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Belediye Başkanı Birol Şahin kış sezonu öncesinde vatandaşların yol sorunu yaşamaması için sokaklarda çalışmaları hızlandırdı. Son olarak ekipler Merkez Mahallesi yoncalık sokak üzerinde kilit parke taşı ile döşenecek yol üzerinde bordür çalışması gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Birol Şahin'de bordür çalışmalarını yerinde inceleyerek yapılan çalışmalar ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Kış öncesi bir çok sokağın tamamlanacağını dile getiren Başkan Şahin, “ İnşallah önümüzdeki kış aylarına kadar kar yağmasına kadar çalışmalarımızı tamamlayacağız. Burada ekiplerimiz yolda son hazırlıkları yaptı. Kısa süre içerisinde burada kilit parke taşı döşeme işini tamamlayacağız” dedi.

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