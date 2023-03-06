Yola düşen çuval zincirleme kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Düzce'de yola düşen boş çuval zincirleme kazaya sebep oldu. 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Çoban Dalçık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya istikametinden Bolu istikametine seyir eden kamyondan yola boş çuval düştü. Çuvalın düştüğünü fark eden Ömer I. idaresindeki 81 ABA 652 plakalı Fiat marka otomobil, Yılmaz K. idaresindeki 34 EA 183 plakalı BMW marka otomobille çarpıştı. Bu esnada aynı güzergahta ilerlemekte olan İbrahim A. idaresindeki 25 SF 753 plakalı Toyota marka otomobil ile Yusuf Kerem Y. idaresindeki 54 UG 634 plakalı Audi marka otomobil de kazaya karıştı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Ömer I. yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile tek şeride düşen yol ise, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.