Yolcu taşıyan minibüsler denetlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve zabıta ekipleri çevre ilçe, belde ve köylerden merkeze yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik güzergah denetimi gerçekleştirdi. Güzergah ihlali yapan 3 araca cezai işlem uygulandı.

Düzce Belediyesi şehir merkezi trafiğini rahatlatmak, aynı zamanda çevre ilçe, belde ve köylerden yolcu taşıma sisteminin belli kurallar çerçevesinde düzenli olarak yapılması konusunda aldığı karar doğrultusunda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu dahilde Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte her ay belirli aralıklarla 8 kez denetim gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğü tarafından kontrol edilen ilçe, belde ve köy hatlarından il trafik komisyonu tarafından belirlenen güzergah dışına çıkanlara cezai yaptırım uygulandı.

Yapılan denetimlerde 15 minibüs denetlenirken, şehirlerarası otobüs terminaline girmeden güzergah ihlali yapan 3 minibüsün tespiti yapılarak toplam 588 TL para cezası uygulandı.