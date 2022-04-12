İhlas Haber Ajansı

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Yolcu ve yük taşıyan araçlara sıkı denetim

Düzce’de yolcu ve yük taşıyan araçlara yönelik olarak jandarma ekipleri denetimlerine devam ediyor.

Düzce'de yolcu ve yük taşıyan araçlara yönelik olarak jandarma ekipleri denetimlerine devam ediyor. Yapılan denetimlerde 11 araca 5 bin TL ceza i işlem uygulanırken 2 araçta trafikten men edildi


Düzce Jandarma Komutanlığı trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlar üzerinde denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede Düzce -Akçakoca Karayolu ile Çilimli Sarımeşe Köyü, Gölyaka ilçe bağlantı yolu Merkez Aydınpınar köy yolunda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde ise 140 araç kontrol edilirken 11 araca ise 5 bin 684 TL ceza uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.

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