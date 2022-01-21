Yolcunun üzerinden 2,5 kilodan fazla esrar çıktı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsünde uyuşturucu nakledildiği istihbaratına ulaştı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsünü tem otoyolu Düzce kesiminde durdurdu. Otobüste yolcu olarak bulunan Ç.B. isimli şahsı arayan ekipler, şahsın üzerinde paketlenmiş olarak 2 parça halinde 1 kilo 526 gram kubar esrar maddesi ile yine paketlenmiş olarak 1 kilo 270 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.

Ç.B. isimli şahıs işlemleri yapılmak ve adli makamlara çıkartılmak üzere gözaltına alınarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.