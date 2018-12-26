Yolda kalanların imdadına traktörler yetişti

DÜZCE(İHA) – Düzce Zonguldak karayolu Kabalak rampaları mevki'inde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tırlar çıkamayınca yol trafiğe kapandı. Araçlar traktörler ve vatandaşların yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Kar yağışı yurdun büyük bir bölümünü etkiliyor. Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşanıyor. Düzce Zonguldak karayolu Kabalak rampasında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı. Yolda kalan araçların yardımına ise köy halkı traktörleri ile çekerek yardımcı oldu. Uzun süren uğraşlar sonrası tır ve kamyon araçları traktörler yardımı ile yoldan kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Kış lastiği ve zinciri olmayan bazı vatandaşların da araçları rampayı çıkmakta zorlandı. Bu araçlarda yine vatandaşlar iterek yardımcı oldu. Trafiğe açılan yolda Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kar tamamen temizlenerek trafik normale döndürüldü.

Akif Koç isimli vatandaş, “Araçların yoldan çekilmesi için Kar yağdı araçlar zorluk çekiyorlar. Sürücülerimizin duyarlı olmasını istiyoruz. Lütfen kış lastiklerini taksınlar. Kış lastiği olduktan sonra bu yol kapanmaz. Burada sorun olmazsa yolun diğer yerlerinde sorun olmaz. Bu yüzden sürücülerimiz kış lastiklerini taksınlar. Yani vatandaşlarımız tedbirli yola çıkarsa kesinlikle bu yol kapanmaz” diye konuştu.

Yolda kalanlara traktörle yardımcı olan vatandaş ise “Yolda kalanları kendi traktörlerimizle çekiyoruz. Sabah 6'dan beri buradayız. Yazlık lastiklerle çıktıkları için yolda kalıyorlar. Bizde yardım ediyoruz” dediler.