Yolda yürürken ayağından vuruldu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sokakta yürüyen bir kişi, otomobilden açılan ateş sonucu ayağından vuruldu.

Alınan bilgilere göre, Çay Mahallesi 2104 sokak üzerinde yürüyen Cüneyt K. adlı kişiye, yanından geçen otomobilden kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından ateş edildi. Cüneyt K. ayağından yaralanırken, görenlerin 112 Acil çağrı merkezine ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Cüneyt K. hastaneye kaldırıldı. Cüneyt K.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, olay yerinden kaçan şahıs ya da şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.