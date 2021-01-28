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Yoldaki buzlaşmış kar kazaya neden oldu

Düzce’de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yoldaki buzlaşmış kar kütlesine çarpan hafif ticari araç kaza yaptı.

Düzce'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yoldaki buzlaşmış kar kütlesine çarpan hafif ticari araç kaza yaptı.


Kaza, Cumayeri ilçesi bağlantı yolunda meydana gelen kazada S.Ç.'nin kullandığı 81 FN 437 plakalı hafif ticari araç, gece saatlerinde Düzce şehir merkezine seyir halindeyken bağlantı yolu üzerinde buzlaşmış ve beklemekten kararmış kar kütlesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda yan yatan araçtan sürücü S.Ç. kendi imkanlarıyla çıkarken kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

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