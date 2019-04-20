İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Yoldan çıkan otomobil beton çeşmeye çarparak durdu, 3 kişi yaralandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, beton çeşmeye çarparak hurdaya döndü, kazada 3 kişi yaralandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, beton çeşmeye çarparak hurdaya döndü, kazada 3 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralıyı çıkartan itfaiye aracı ise çamura saplandı.


Kaza; akşam saatlerinde merkeze bağlı Yeşilçam köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; N.C.'nün kullandığı 81 FP 494 plakalı otomobil, yoğun yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaymaya başlayan otomobil, yol kenarındaki çeşmeye çarparak savruldu. Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü N.C., İ.I. ve T.Ş. yaralandı. Sürücü N.C. otomobil içinde sıkışınca olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kaza kırım aracı çağrıldı. Olay yerine gelin ekipler yaralıyı bulunduğu yerden kurtardı. Araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.


Yaralıyı araç içinden kurtaran itfaiye aracı da çamura saplandı. İtfaiye aracının ilk olarak suyu boşaltılarak araç hafifletildi. Ardından ise araç traktör yardımı ile çekilerek bulunduğu yerden kurtarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.