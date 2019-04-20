Yoldan çıkan otomobil beton çeşmeye çarparak durdu, 3 kişi yaralandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, beton çeşmeye çarparak hurdaya döndü, kazada 3 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralıyı çıkartan itfaiye aracı ise çamura saplandı.

Kaza; akşam saatlerinde merkeze bağlı Yeşilçam köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; N.C.'nün kullandığı 81 FP 494 plakalı otomobil, yoğun yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaymaya başlayan otomobil, yol kenarındaki çeşmeye çarparak savruldu. Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü N.C., İ.I. ve T.Ş. yaralandı. Sürücü N.C. otomobil içinde sıkışınca olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kaza kırım aracı çağrıldı. Olay yerine gelin ekipler yaralıyı bulunduğu yerden kurtardı. Araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Yaralıyı araç içinden kurtaran itfaiye aracı da çamura saplandı. İtfaiye aracının ilk olarak suyu boşaltılarak araç hafifletildi. Ardından ise araç traktör yardımı ile çekilerek bulunduğu yerden kurtarıldı.