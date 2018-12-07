Yoldan çıkan tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesi çevre yolunda, kontrolden çıkan tır, bariyerleri aşarak ağaçlık alana yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Akçakoca çevre yolu, Değirmenağzı viyadükleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu'dan Ereğli istikametine gitmekte olan Mehmet Danışmaz idaresindeki 67 UB 191 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak ağaçlık alana uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.