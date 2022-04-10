Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya elektrikli bisiklet çarptı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, elektrikli bisikletin çarpması neticesinde yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. idaresindeki elektrikli bisiklet Hamidiye Cami önünde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya K.R.T.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle K.R.T. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. K.R.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.