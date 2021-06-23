Yönetimin insani boyutları anlatıldı

Dr. Haydar Sur konuk olarak katıldı.

Sağlık Yönetimi Topluluğu Organizasyon Departmanı Başkanı Pınar Kaçar'ın moderatörlüğünde başlayan etkinlikte, topluluk başkanı Sema Tıkman ve topluluğun akademik danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Dilek Şahin açılış konuşması gerçekleştirdi. Öğrenci topluluklarına verdiği önemi dile getirerek sözlerine başlayan Prof. Dr. Haydar Sur; yönetimin boyutları, yöneticilerde olması gereken tutum ve davranışlar, yönetim biliminin başarısızlıkları, yönetimde etkili olabilmenin yolları ve değişim yönetimi konuları hakkında bilgi ve deneyimlerini anlattı. Yönetimde özellikle; merhamet, iletişim ve iş birliğinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Haydar Sur, Üniversitemizde yaptığı bu etkinliğe özel olarak belirlediği ‘Olumlu Duygularda Ortak Payda Oluşturmak' (ODOPO) sloganını da öğrencilerle paylaşarak, yönetimde olumlu duyguların ne derece önemli olduğunun altını çizdi. Yönetimde teorik bilgilerin ve becerilerin yanı sıra insani duyguların önemine dikkat çeken Prof. Dr. Sur, yöneticiler için sevgi ve saygının, literatür bilgileri kadar mühim olduğunu dile getirdi. Kendisinin başarılı yönetici anlayışını da paylaşan Haydar Sur, sunumunu ‘‘Yönetici unutmasın; Başarı Ancak Birlikte Elde Edilir'' sözüyle sonlandırdı. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte, Prof. Dr. Haydar Sur'a ve etkinliği düzenleyen Sağlık Yönetimi Topluluğu ekibine, Sağlık yönetimi öğrencileri tarafından, düzenledikleri anlamlı etkinlik için teşekkür edildi.