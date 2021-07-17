Yufkalı Konuralp Pilavı ve Düzce şeker kamışı pekmezi tescillendi

Düzce'de coğrafi işaretle tescillenen ürün sayısı 9'a çıktı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün girişimleriyle daha önce tescillenen 7 coğrafi işaretli ürüne ek olarak Yufkalı Konuralp Pilavı ve Düzce Şeker Kamışı Pekmezi de coğrafi işaret belgesi ile tescillendi.

Düzce'de üretimi yapılan, şehir ile özdeşleşmiş ürünlerin coğrafi işaretle tesciline yönelik Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına yaptığı başvurular neticesinde, Şekerkamışı Pekmezi ve Yufkalı Konuralp Pilavı Resmi Coğrafi İşaret Bülteninde yayınlanarak coğrafi işaret belgesi ile tescillendi.

Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek; "İl Müdürlüğümüzce 2017 yılı itibariyle Türk Patent ve Marka Kurumuna, ilimizde ürünlere yönelik coğrafi işaret tescil çalışmaları yürütülmektedir. Tescil çalışmalarına yönelik, ilimiz merkez ve ilçelerinde coğrafi işaret potansiyeli olan ürünler tespit edilerek ürün havuzu oluşturulmuş ve belirlenen bu ürünlere yönelik araştırma ve analiz çalışmaları sonrasında başvuruda bulunulmaktadır. Coğrafi işaret belgesi ile tescillenen ilimize özgü ürünler, tescil belgesinde belirtilen koşullarda üretilerek, bu ürünlerin kalite, üretim ve pazarlama nitelikleri arttırılmış olacaktır. Bu durum kültürümüzün korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına da katkı sağlayacaktır" dedi.

Düzce'de coğrafi işaretle tescillenen ürün sayısı 9'a çıktı.