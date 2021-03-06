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Yük taşımacılığı yapılan araçlara polis denetimi

655 Karayolu üzerinde, yük taşımacılığı yapılan araçlara yönelik yapılan denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere toplam 17 bin TL para cezası kesildi.


Edinilen bilgilere göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yük taşımacılığı yapılan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. D-655 Karayolu'nda yapılan denetimlerde yük taşıyan araçlar ve sürücülerin taşıma , araç takozları başta olmak üzere tüm belgeleri tek tek kontrol edildi. Eksik belgeler ile yola çıktığı belirlenen sürücülere toplam 17 bin TL para cezası kesildi. Denetimlerin aralıksız bir şekilde sürdürüleceği belirtildi.

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