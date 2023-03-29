Yüksek kesimler beyaza bürünmüştü, şehir merkezinde de yağış başladı

DÜZCE (İHA) – Mart ayının son günlerinde Düzce'de etkili olan ve yüksek kesimleri beyaza bürüyen kar yağışı, şehir merkezinde de etkili olmaya başladı.

Düzce'de hafta başı ılık ve güneşli hava yerini soğuğa bırakırken, yüksek kesimlerde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kaynaşlı ve Yığılca ilçeleri karla kaplanırken, Bolu Dağı'nda da yoğun kar yağışı devam ediyor. Düzce merkezinde de kar yağışı etkili olmaya başladı. Düzce Valiliği, mart ayının son günlerinde gelen yağışın, yaşamı olumsuz etkilememesi için bazı bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.