Yunus Karaman Trabzon İl Müdürlüğüne atandı

DÜZCE(İHA) – 2015 yılında Düzce İl Dernekler Müdürlüğü'ne atanan Yunus Karaman, Trabzon İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'ne atandı.

12 Mayıs 2015 tarihinde Düzce Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü'ne atanan Yunus Karaman, 23 Şubat 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün kararı ile Trabzon Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü görevine atandı. 6 yıldır Düzce'de çeşitli faaliyetlerde bulunarak dernekler ile bürokrasiyi bir arada tutan Karaman daha önce, Kocaeli Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü'nde şef olarak görev almıştı.

Yunus Karaman kimdir?

1971 yılında Trabzon Köprübaşı Beşköy'de doğdu. İlköğrenimini Küçük Doğanlı, lise eğitimini Gebze İmam Hatip Lisesinde tamamladıktan sonra, Malatya İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Kocaeli Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü'nde şef olarak görev yaparken, Esenler Belediyesine atandı. 12.05.20015 tarihlinde Düzce Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü'ne atanan Yunus Karaman, evli ve 2 çocuk babasıdır.