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Yunus Timleri yaptıkları uygulamada uyuşturucu ele geçirdi

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri şüpheli şahıslara yönelik yaptıkları şok uygulamada esrar maddesi ele geçirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri şüpheli şahıslara yönelik yaptıkları şok uygulamada esrar maddesi ele geçirdi.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timleri tarafından şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yapılan şok uygulama ve kontroller neticesinde; A. C. isimli şahsın üzerinden 8,5 gr ve 5 gr olmak üzere iki parça halinde toplamda 13,5 gr esrar maddesi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli adli işlem başlatıldı.

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