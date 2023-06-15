İhlas Haber Ajansı

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Yunus timlerinden uyuşturucuya geçit vermiyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’de polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları şahsın üzerinden 20 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları şahsın üzerinden 20 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğünü bağlı Yunus Timlerinin Aziziye Mahallesi'nde şüpheli hareketlerde bulunan şahıslar üzerinde yaptığı araştırmada 20 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi. Şahıslar gözaltına alınarak Narko-tim ekiplerine teslim edildi.

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