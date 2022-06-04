İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yurdun bahçesinde Hobi Bahçesi oluşturdular

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde öğrenim görerek Zahidül Kevseri Yurdu’nda konaklayan öğrenciler, yurt bahçesinde hobi bahçesi oluşturarak, çeşitli sebze ve meyvelerin dikimini gerçekleştirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi'nde öğrenim görerek Zahidül Kevseri Yurdu'nda konaklayan öğrenciler, yurt bahçesinde hobi bahçesi oluşturarak, çeşitli sebze ve meyvelerin dikimini gerçekleştirdi.


Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bahçeşehir bölgesinde ki Zahidül Kevseri Kız öğrenci yurdunda bulunan öğrenciler yurtlarının bahçesinde çeşitli düzenlemeler yaptı. Yapılan düzenlemeler ile birlikte hobi bahçesi oluşturan öğrenciler, bahçeye çeşitli sebze ve meyve dikimi gerçekleştirdi. Öğrencilerin el emeği ile hazırladığı bahçeye domates, salatalık, çilek gibi ürünlerin tohumları ise ata tohumlarından getirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.