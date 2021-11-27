İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yurt öğrencilerine gençlik ve spor tanıtılıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ekipleri, kurum tanıtımlarını Düzce Üniversitesi öğrencilerine barınma hizmeti veren yurtlarda devam etti.


Düzce Üniversitesi öğrencilerine barınma hizmeti veren öğrencilere Düzce'de yapılan faaliyetler aktarılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Düzce Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ekipleri Konuralp, Mahpeyker Sultan, Aliya İzzet Begoviç ve Cahit Zarifoğlu yurtlarında spor alanları ve faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Spor uzmanları tarafından öğrencilere spor alanlarına yönlendirme amacı ile tesisler ve projeler tek tek tanıtılarak öğrenciler bilgilendiriliyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.