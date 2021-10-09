Yurt öğrencilerine uyum programı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Yüz yüze eğitime başlayan Düzce Üniversitesi'nde okuyan öğrencilere yönelik uyum programları, Cahit Zarifoğlu Erkek Öğrenci yurdunda etkinlik düzenlendi.

Korona virüs salgını sonrasında yüz yüze eğitime başlayan Düzce Üniversitesi'ne okumak için gelen öğrenciler Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan KYGM yurtlarında konaklıyor. Düzce gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri de öğrencilerin yurtlara uyumlarının sağlanması için çeşitli konularda programlar düzenlemeye başladı. Bu kapsamda Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü psikoloğu Merve Kelleci, Cahit Zarifoğlu Erkek Öğrenci Yurdu'nda bulunan öğrencilere yönelik uyum programı düzenledi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda mesleki çalışmalar, yurtta neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.