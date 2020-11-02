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Yurt personeline seminer düzenlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde bulunan Aliye İzzet Begoviç Yurdu’nda ki personellere iş sağlığı ve güvenliği semineri düzenledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde bulunan Aliye İzzet Begoviç Yurdu'nda ki personellere iş sağlığı ve güvenliği semineri düzenledi.


Korona virüs salgını nedeni ile Düzce'de karantina yurdu olarak belirlenen Aliye İzzet Begoviç yurdunda, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellere yönelik eğitim seminerleri düzenliyor. Yurdu personellerine İş Sağlığı ve Güvenliği üzerine eğitim verildi. Personelin yurt içinde oluşabilecek herhangi bir problem ve sıkıntısının giderilmesi amacı ile verilen eğitimde, yurtta konaklayan gençlere yönelikte eğitim verileceği belirtildi.

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