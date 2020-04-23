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Yurtlara 3 öğün Kızılay tarafından yemek veriliyor

DÜZCE (İHA) – Romanya’dan Düzce’de Kredi Yurtlar Kurumu’nun Raziye Begüm Sultan Yurduna getirilerek Karantina’ya alınan Türk vatandaşlarına 3 öğün Kızılay tarafından yemek veriliyor.

DÜZCE (İHA) – Romanya'dan Düzce'de Kredi Yurtlar Kurumu'nun Raziye Begüm Sultan Yurduna getirilerek Karantina'ya alınan Türk vatandaşlarına 3 öğün Kızılay tarafından yemek veriliyor.


Türk Kızılay Düzce Şubesi, Türkiye Cumhuriyeti tarafından Romanya'dan Türkiye'ye getirilerek Düzce'de Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Raziye Begüm Sultan yurdunda kalan Türk vatandaşlarına 3 öğün sıcak yemek veriyor. Yurtta kalan 74 kişi için tam steril bir şekilde hazırlanan yemekler odalarda da tek tek kalan vatandaşlara veriliyor. Ramazan ayı içinde hazırlıklarını tamamlayan Kızılay ekipleri hem iftarda hem de sahur vaktinde vatandaşlara yemek verecek.

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