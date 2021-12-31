Yurtta resim kursu açıldı

Kursa katılan öğrenciler kara kalemler ile baktıklarını çizerek dikkat çekiyor.

Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilere barınma imkanı sunan Konuralp Kız öğrenci yurdu öğrencilere yönelik çeşitli aktivite ve kurslara devam ediyor. Bu kapsamda öğrencilerden gelen yoğun talebe karşılık yurt idaresi, yurt içerisinde resim kursu başlattı. Kursa katılım sağlayan öğrencilere ilk etapta resim ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. Öğrencilere daha sonra detaylı kara kalem ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. Bilgileri alan kursiyer öğrenciler belirledikleri kara kalem çalışmalarını telefonlarından teknik olarak bakarak resmetmeye ve çizmeye başladı. Yeteneklerini sergileyen öğrencilerin yaptığı eserler bahar aylarında sergilenmesi planlanıyor.