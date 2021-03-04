Yüzde 11 vaka artışının olduğu şehirde denetime Vali Atay çıktı

DÜZCE(İHA) – Korona virüs vaka sayıları itibarıyla yüksek riskli olarak turuncu iller arasında yer alan Düzce'de Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 3 haftada vaka sayıları yüzde 11 artınca Vali Cevdet Atay ve denetim ekipleri sahaya indi. Esnafları denetleyen Vali Cevdet Atay ve beraberindekiler, alınan tedbirleri tek tek kontrol ettiler.

İçişleri Bakanı Soylu, "Kontrollü Normalleşme" döneminde "Dinamik Denetim Modeli"ne geçildiğini açıkladı. Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından Düzce'de 'Dinamik Denetim Modeli' hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda Düzce'de "Dinamik Denetim Modeli” süreci başladı. Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki bin 133 personel kent merkezinde yeni normalleşme adımlarına uyulup uyulmadığını kontrol etmek için denetim gerçekleştirdi.

“Bin 133 denetim elemanımızla beraber sahadayız”

Korona virüs risk haritasında turuncu bölgede riskli iller arasında yer alan Düzce'de vaka sayılarının düşmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirten Vali Atay, “Şu anda biliyorsunuz turuncu kategoride olan ilimizi daha alt kategorilere indirelim diye, tüm kamu çalışanlarımızla beraber farkındalık oluşturmak üzere sahalardayız. Bu yeni bir dönem. Dinamik denetim modelinin uygulandığı bir dönem. Yaklaşık bin 133 denetim elemanımızla beraber şu an ilimizde de çeşitli noktalarda vali yardımcılarımız, daire müdürlerimiz başkanlığındaki denetim ekipleriyle beraber ilimizin tamamı denetleniyor. Burada ki amacımız yeni alınan kurallara tüm vatandaşlarımızın uymasını üst düzeyde sağlamak. Esnaf arkadaşlarımız sağ olsun gördüğümüz kadarıyla hızla tedbirlerini alıyorlar. Eksik olanlarda şimdi tedbirlerini alacaklar. Ben buradan tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum; lütfen kurallara uymaya devam edelim. Kötü sonuçlarla karşı karşıya kalmayalım. Her şey bizim elimizde” şeklinde konuştu.

Yüzde 11'lik artışa dikkat

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 3 haftada yüzde 11'lik vaka yüzdesi artışının dikkat edilmesi gereken bir artış olduğunu ifade eden Vali Atay, “Düzce'de son 3 haftada vaka sayılarının yüzde 11 oranında artışı elbette dikkat edilmesi gereken bir rakam. Tüm mesele kurallara uymaktan geçiyor. Bu maskeyi takarsak, mesafeli durursak bu durumu aşabiliriz. Bir de kapalı alanlarda uzun süre kalmamaya özen gösterirsek mutlaka bu rakamlar aşağıya düşecektir” ifadelerinde bulundu.

Denetimin sonunda ise Vali Cevdet Atay, kendisini takip eden gazetecilere pasta ve tatlı ikram etti.