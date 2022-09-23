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Yüzlerce keklik doğaya salındı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de yaban hayatı geliştirme sahasında yüzlerce keklik doğaya salındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yaban hayatı geliştirme sahasında yüzlerce keklik doğaya salındı.


Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipler, Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme sahasında keklik salımı yapıldı. Vali Cevdet Atay, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Yığılca Kaymakam Talha Altuntaş ve kurum amirleri ile birlikte gerçekleştirilen doğa salımında Yaylatepe Köyünde yaban hayatın popülasyonunun arttırılması hedefleniyor.

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