Yüzme şenliğinde 150 sporcu yüzdü

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nün ikinci kez düzenlediği “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yüzme Şenliği” 150 sporcunun katılımıyla Bahçeşehir Yüzme Havuzunda düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Düzce'nin ikinci yüzme şenliği 7-12 yaş arası yüzme bilen çocuklar arasında yapıldı. Birbirinden yetenekli 150 çocuğun yüzme yarışında kendi kategorilerinde 4 engelli çocuk da mücadele etti. 10 kulüp, 150 sporcu arasında dereceye giren 20 kişiye hediye çekleri verilirken yüzmeyi teşvik amacıyla yarışmaya katılan tüm sporculara madalya verildi.

Şenliğe çocuklarına destek için gelen aileler de Düzce Belediyesi ve Başkan Dr. Faruk Özlü'ye teşekkürlerini ifade ederek çocuklar için yapılan etkinlikleri çok faydalı bulduklarını ve devamını yaz dönemi boyunca merakla beklediklerini belirtti.