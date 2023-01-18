Zabıta ekipleri belge ve ürün denetimi yapıldı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çocukların beslenme sağlığına yönelik denetim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü'nden polis ekipleri ile birlikte şehir merkezinde 3 okulda denetim yapan ekipler, Hürriyet Ortaokulu, Atatürk Anadolu Lisesi, Farabi Anadolu Lisesi kantinlerinde belge ve ürün denetimi yaptı. Kural dışı bir durumla karşılaşmayan ekipler, kantin işletmecileri ve okul yönetimine teşekkür ederek denetimlerin devam edeceğini belirtti.