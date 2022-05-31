Zabıta ekipleri etiket ve tartı kontrolü yaptı

Zabıta ekipleri, tezgah, etiket ve tartı kontrolleri yaptı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il genelinde denetimlerini her alanda sıklaştırıyor. Son olarak pazaryerlerinde kurulan tezgahları denetleyen ekipler, pazarcı esnaflarını haksız kazanç sağlayarak vatandaşların mağdur edilmemesi için uyarılarda bulundu. Pazarda genelde fiyat ve tartı kontrolleri üzerinde duran ekipler, satışı yapılan her ürünün etiketinin bulunması konusunda uyarıda bulunurken, tartı aletlerini doğru çalışıp çalışmadığını denetledi.

Zabıta ekipleri geçiş güzergahı üzerinde ürün satan pazarcı esnaflarının da kayıt altına alınması için uyarıda bulundu.