Zabıta ekipleri işi sıkı tutuyor

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, hizmet bölgesinde 7/24 esasına göre sergilediği performans ile hem halk sağlığı ve çevrenin korunması hem de sosyal yaşamın sağlıklı olarak işlerliğini sürdürmesine yönelik görev ifa etmeyi sürdürüyor.

Müdürlük, yılın ilk 3 aylık dönemi raporunda 153 Alo Beyaz Masa üzerinden esnaf ve vatandaşlardan gelen 720 adet istek, şikayet ve talep hızlı şekilde işleme koyularak sonuçlandırıldığını açıkladı.

Ruhsat denetimleri sürüyor

Sorumluluk alanlarında kesintisiz hizmet veren müdürlük 3 ayda sıhhi, gayri sıhhi müessese ve umuma açık işyeri olmak üzere toplam 88 işyerine ruhsat verilmesini sağlarken, toplam 312 ruhsat denetimini de gerçekleştirdi. Denetimler neticesinde ruhsata aykırı faaliyet gösteren 27 işyerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilirken, ruhsatsız faaliyet gösteren 5 adet işyeri mühürlendi.

Hava kirliliği ile mücadele ediyorlar

Müdürlüğe bağlı çevre birimi ise 153 Beyaz Masa ve CİMER üzerinden gelen şikayetlere yönelik gerçekleştirdiği 16 gürültü değerlendirilmesini de hızlı şekilde sonuca ulaştırırken, ısınmadan kaynaklı hava kirliliği ile ilgili gelen 21 şikayeti değerlendirilerek başarılı şekilde neticelendirilmesiyle kapattı.

Trafik güvenliği

Şehir içi trafiğin araçlar kadar yayalar tarafından da sağlıklı kullanılabilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanabilmesi açısından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte hareket eden Zabıta Müdürlüğü, dönem içerisinde güzergah ihlali yapan 55 minibüsün yanı sıra kaldırım işgali yapan 275, engelli yoluna park eden 3, otobüs durağını işgal eden 2 araca cezai işlem uygulanmasını sağladı. Öğrenci servislerinin rutin şekilde denetimden geçirilmesi için de azami özen gösteren ekipler, aynı süre içerisinde denetlenen 14 servis aracına ise şartları sağlamamasından ötürü cezai işlem uyguladı.

Pazaryerleri mercek altında

Ekipler, mücavir alan içerisinde faaliyet gösteren pazaryerlerinde güncel kayıt listesi oluşturmasının yanı sıra 52 vatandaşa pazaryeri tahsisinde bulunurken, bu süreçte pazaryerlerine yönelik gerçekleştirdiği 10 denetim neticesinde 2 adet ölçü ve tartı aletinin damgalanmasını da sağlayarak haksız kazancın önüne geçti.

Müdürlüğe bağlı ekipler ayrıca, başta market ve kasaplar olmak üzere birçok ticari işletmede denetimlerini aralıksız sürdürürken, Ramazan ayı ile birlikte fırın denetimlerini de sıklaştırdı.