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Zabıta ekipleri kaldırım ve yol işgali denetimi yaptı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, cadde ve sokaklarda vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçmek için denetimlerini sürdürüyor.


Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, cadde ve sokaklarda vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımlar başta olmak üzere yol kenarlarının iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için denetimlerini sürdürüyor. Kaldırım ve yol işgaline izin vermeyen Zabıta ekipleri, işyerleri ve araç sahiplerine de uyarılarda bulunuyor.


Cadde ve sokakların daha modern bir görünüme kavuşabilmesi adına kaldırım işgallerine müsaade etmeyeceklerini belirten Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Sezgin Diner, “Vatandaşlarımızın geçişini engelleyen hiçbir malzemenin yol ve kaldırımda bulunmasına izin vermeyeceğiz. Kaldırımları işgal eden iş yeri sahiplerine söz konusu işgallerin Belediye mevzuatına aykırı olduğunu anlatıyoruz. Mevzuata aykırı hareket edenler için 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 38.maddesine istinaden idari işlem yapıyoruz” dedi.

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