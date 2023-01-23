Zabıta ekipleri raf ve kasa fiyatlarını denetledi

Raflardan toplanan ürünlerin etiketleri ile kasa fiyatları karşılaştırılarak inceleyen ekipler, kaldırım işgali yapan 3 markete cezai işlem uyguladı.

Zabıta Müdürlüğü, düzenli şekilde sürdürdüğü market denetimleri ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için mücadele ediyor. Gerçekleştirilen denetimler noktasında özellikle raf ve kasa fiyatlarının karşılaştırmasını yapan ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini de incelemeyi ihmal etmiyor.

Bu çerçevede hafta başından itibaren şehir merkezi genelinde 63 markette denetim gerçekleştiren ekipler, aynı zamanda marketlerin kaldırım işgalini de gözler önüne serdi. Yapılan denetimler sonucunda 3 markete işgalden ötürü cezai işlem uygulanırken, 3 markete ise raf ve kasa fiyatlarının farklı olmasından ötürü cezai işlem uygulanması için tutanak tutularak Ticaret İl Müdürlüğüne gönderildi.