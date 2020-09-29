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Zabıta ekipleri reklam panolarını kaldırıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, hafta sonu gerçekleştirdiği çalışma ile trafik ve yaya güvenliği açısından tehdit oluşturan kaldırım, sokak ve caddelerde bulunan duba, totem, reklam panoları konusunda esnaflara uyarıda bulundu.


Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yayaların daha rahat ulaşımlarını sağlayabilmeleri için yol ve kaldırımlarda yayaların güvenliğini tehdit eden ve görüntü kirliliğine neden olan duba, totem, reklam panoları konusunda denetim gerçekleştirdi. Hafta sonu Spor Sokak, Gaziantep Caddesi ve İstanbul Caddesi genelinde Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Trafik Kanunun Zabıta talimatnamesi ve ilgili kanunun vermiş olduğu yetkiyle yapılan kontrollerde kaldırımlar üzerinde haksız işgal yapan esnaf ve işletmeler uyarıldı. Dükkanların önlerinde bulunan ve yaya güvenliği açısından tehdit oluşturan duba, totem, reklam panoları bulundukları yerden kaldırıldı. Yetkililer taldırımlarda trafik ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti.

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