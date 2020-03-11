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Zabıta ekipleri usulsüz işgale geçit yok

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü şehir merkezinin muhtelif noktalarında usulsüz kaldırım işgaline karşı denetimlerini artırdı.


Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin esnafın mevzuat dışı kaldırım ve yasak alan işgaline karşı denetimleri Saatçigil ve Aydınpınar Caddesi üzerinde devam etti. Cadde üzerindeki dükkan sahiplerini, duba, bayrak ve benzeri reklam araçlarının yaya kaldırımlarından kaldırılması konusunda uyarırken yasak olan alanları işgal eden reklam panolarının tekrar tespit edilmesi halinde cezai yaptırım uygulanacağı belirtti. Zabıta ekipleri, sorumluluğu altında bulunan alanlarda denetim çalışmalarına düzenli olarak devam edecek.

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