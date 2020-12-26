Zabıta ekipleri yağ yakım denetimi yapıldı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'de özellikle kış aylarında yaşanan hava kirliliğinin artması ve kalitesinin düşmesinin nedenlerinin bulunarak çözüme kavuşturulması noktasında kararlılığı sürdürüyor.

“Temiz Çevre, Temiz Düzce” mottosuyla başlatılan kampanya ile halk sağlığı için önem arz eden denetimler her geçen gün sıkılaştırılarak yapılıyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri, sanayi sitelerinde ısınma amacıyla yakılan lastik ve atık yağ denetimi yaptı. Atık yağlar ve lastiklerin yakılmasının hava kirliliğini yüzde 21 ile 26 oranında olumsuz etkilemesinin açıklanmasının ardından bu olumsuzluğun önüne geçmek için ekipler, denetimlerini daha da yoğunlaştırdı.

Düzce genelindeki tüm sanayi sitelerindeki dükkânları tek tek gezen ekipler, denetimler sonucunda yağ veya lastik yakan esnaflara cezai işlem uygulanacağına dair uyarılarda bulundu.

Ekipler, denetimlerini yaparak esnafların hem çevre sağlığını hem de kendi sağlıklarını düşünerek bu konuda özel hassasiyet göstermeleri hususunda bilincin oluşması gerektiğine dikkat çekerek ayrı çaba sarf ediyor.