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Zabıta ekiplerinden kömür denetimi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kent merkezinde faaliyet gösteren kömür satışı yapan iş yerleri ve depoları denetledi.


Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminin gelmesi ile birlikte kömür satışı yapan iş yerlerinin denetimleri başladı. Denetimler sırasında iş yerlerinin ruhsatları başta olmak üzere kömür satış belgeleri, satışı yapılan kömürlerin standartlara uygun olup olmadığı denetlendi. Zabıta ekipleri, kömürlerin analiz raporlarını da tek tek inceledi. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yapılan denetimlerde kalorisi düşük kömür torbaların mühürlenerek ya firma sahibi ya da Zabıta ekipleri tarafından yediemin deposuna kaldırıldığını ifade ederek vatandaşları da kalitesiz kömür kullanmaması için uyarılarda bulundu.

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